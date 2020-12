Natale nel proprio Comune, Cappucciati “Pronta a violare le regole”. Polemica in consiglio

“E’ vergognoso che senza prove scientifiche venga bloccata una cosa importante come il Natale”. Ha fatto discutere l’intervento in consiglio comunale della consigliera Lorella Cappucciati (Lega), che si è scagliata contro l’ultimo Dpcm del Governo e in particolare sul divieto di spostamento fra Comuni nei giorni di Natale, Santo Stefano e Capodanno.

“Abbiamo visto le scene di assembramenti a Riccione e a Napoli senza che dal Governo nessuno sia intervenuto: questi sono gli assembramenti di cui dovremmo avere paura, non di andare a visitare un nostro anziano in un altro comune” – ha affermato. Cappucciati ha fatto riferimento anche alla propria situazione personale: “Mia madre ha 85 anni e vive a Piacenza da sola, noi siamo tutti fuori Comune e quindi quest’anno lei dovrà passare il Natale sola: questo mi fa rabbrividire, a livello personale ma anche come sanitario perchè so che con i dovuti modi non posso danneggiare mia madre. Sono meravigliata che nessuno si opponga a questo Dpcm: già ci sono anziani soli e noi andiamo a creare altri anziani soli per un’idea balzana di un Comitato scientifico che non ha nemmeno il coraggio di pubblicare le motivazioni delle sue decisioni: non ho visto niente di pubblicato a livello scientifico e questo mi fa ancora più rabbia”. Quindi l’affondo: “Può essere che anch’io faccia come la consigliera Soresi e vada da mia madre a Natale rischiando di prendere la multa, e credo che altri faranno come noi”.

Il riferimento è a Sara Soresi, consigliera di Fratelli d’Italia, che nei giorni scorsi con un post su Facebook ha annunciato pubblicamente la sua intenzione di violare il divieto di spostamento tra Comuni a Natale “perché è insensato, inutile, iniquo”. “Sono una persona che ha sempre rispettato le regole – ha precisato la stessa Soresi intervenendo durante la seduta -, la mia è stata una provocazione e una presa di posizione nei confronti di una norma che ritengo illegittima giuridicamente parlando, perchè iniqua e non rispettosa del principio di uguaglianza”.

All’intervento di Cappucciati hanno fatto seguito le immediate repliche di Sergio Dagnino (5 Stelle) e Stefano Cugini (Pd): “Le regole quando ci sono vanno seguite, si possono contestare ma non invitare a trasgredirle, soprattutto se si è un consigliere comunale” – ha detto il primo, mentre il capogruppo Pd ha sottolineato il rischio di una “deriva pericolosa nel dire che si trasgrediranno le regole”. “In Italia abbiamo superato i 60mila morti da Covid su 60milioni di cittadini, l’uno per mille, a Piacenza siamo al 3,91 per mille – ha poi sottolineato Luigi Rabuffi (Piacenza in Comune) -: questa cosa dovrebbe far riflettere. I cittadini hanno diritto di lamentarsi, ma anche il dovere di rispettare le regole: quando a lamentarsi è un rappresentante delle istituzioni penso sia una sconfitta delle istituzioni che devono sempre dare il buon esempio”. Sulla stessa linea anche Andrea Pugni (5 Stelle): “Quando le istituzioni danno una linea è corretto seguirla”.