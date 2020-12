Natale senza cinema, l’idea del Multisala Corso “Mandateci i vostri auguri, li metteremo in vetrina”

Natale con i cinema chiusi, l’idea del Multisala Corso di Piacenza: affiggere in vetrina le lettere di auguri dei piacentini.

Una proposta lanciata attraverso la newletter del cinema gestito da Natalia Rampini.

“Carissimi Amici,

quest’anno per la prima volta non passeremo assieme le festività natalizie, abbiamo allora pensato ad un piccolo gesto da fare assieme che pensiamo possa rappresentare tanto per tutti noi: scriveteci una letterina con i vostri auguri di Natale o semplicemente un pensiero che volete condividere con noi, infilate la busta nel nostro cinema facendola passare dalle fessure fra le porte di ingresso”.

“Noi appenderemo le letterine in vetrina e pubblicheremo i contenuti sui nostri canali social. Speriamo veramente che sia una cosa gradita, aspettiamo le vostre lettere! Siamo fiduciosi che con l’anno nuovo potremo tornare al cinema assieme … a presto!”

“Ps. nel caso non poteste passare a lasciare il messaggio potete scriverci il vostro pensiero al 339-8705124 e sarà nostra cura trascriverlo per poi esporlo assieme agli altri”.