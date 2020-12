Natale solidale in Cisl: i soldi dei pacchi regalo donati alle Caritas di Piacenza e Parma

Niente doni natalizi ma per donare l’equivalente alle Caritas di Parma e di Piacenza. E’ denso di significato il gesto che quest’anno ha deciso di compiere la Cisl di Parma e Piacenza, per vivere un Natale solidale ed aiutare i più bisognosi.

“Visto il momento di grande difficoltà che stanno vivendo i nostri territori e, più in generale, il nostro Paese – spiegano Michele Vaghini ed Angela Calò, rispettivamente Segretario Generale e Segretario Generale aggiunto della Cisl Parma Piacenza – abbiamo deciso di riconvertire la cifra che in passato veniva destinata agli omaggi natalizi, per devolverla alle Caritas diocesane di Parma e di Piacenza, da sempre in prima linea nell’aiutare le persone più fragili”.

Gli effetti della pandemia stanno creando nuovi poveri e bisogni emergenti. Da qui l’importanza di offrire un sostegno concreto ai servizi portati avanti da Caritas. Per far capire la gravità della situazione bastano pochi dati: al momento, dalle due Caritas diocesane, vengono erogati complessivamente più di trecento pasti al giorno e le nuove modalità di distribuzione dei pasti, hanno fatto aumentare in modo significativo le spese sostenute dalle due Caritas. “Ringraziamo tutti i nostri collaboratori per questo grande gesto di altruismo – sottolineano Michele Vaghini ed Angela Calò – Il nostro obiettivo non è soltanto quello di offrire dei servizi alla collettività ma aiutare la persona nel suo complesso”.