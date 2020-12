“Negare il disagio fingendo che si sia lavorato bene dà molto più fastidio della neve”

“Negare il disagio fingendo che si sia lavorato bene ovunque dà molto più fastidio della neve”.

E’ quanto affermano in una nota i Giovani Democratici di Piacenza dopo le criticità registrate sul fronte della viabilità nella giornata di lunedì a seguito della nevicata. “Ieri sia a Piacenza (100.000 abitanti), sia a Milano (1,3 milioni di abitanti) è nevicato – scrivono -. Ieri a Piacenza sono stati attivati 73 mezzi, a Milano 200. A Piacenza, purtroppo, nonostante le proporzioni (stiamo parlando di un terzo dei mezzi a fronte di un decimo degli abitanti), la gestione sembra essere stata manchevole. Il Comune però ha scelto di pubblicare un comunicato, attraverso il quale rivendica il massiccio e tempestivo intervento della consistente flotta; ora la nostra domanda è: perché vantarsi attraverso i numeri se contemporaneamente i cittadini si lamentano dell’efficacia delle azioni?”.

“Comprendiamo le difficoltà – concludono -, il passaggio in due giorni da una temperatura intorno i 10°C a temperature di circa -10°C. Senza considerare un evento come questa nevicata, effetti di una crisi climatica a cui dovremo sempre prestare maggiore attenzione, da subito. Ma, a prescindere dall’opinione sul proprio operato, non si poteva aggiungere un piccolo commento scusandosi per il disagio e/o ringraziando i cittadini per la pazienza e per aver fatto la loro parte?”.