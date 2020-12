Nelle scuole in una settimana 165 nuovi positivi. 43 classi coinvolte

Rimane ancora piuttosto consistente l’attività di indagine che coinvolge le scuole piacentine nell’ambito dell’emergenza Covid.

A sottolinearlo l’Ausl di Piacenza presentano l’ultimo report settimanale sull’andamento della pandemia nella nostra provincia. Sono stati 165 i casi diagnosticati che riguardano studenti e personale docente e di supporto, con il coinvolgimento di 43 classi. In 26, è stato osservato più di un caso.

Ricordiamo che, salvo ripensamenti dell’ultim’ora, il rientro in classe degli studenti è previsto per il prossimo 7 gennaio: alle scuole superiori seguirà le lezioni in presenza fino al 50% dei ragazzi.