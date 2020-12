Neve in alta collina e montagna, allerta gialla della protezione civile

La protezione civile regionale ha diramato un’allerta per neve che riguarda anche il territorio piacentino.

L’avviso, di colore giallo, è in vigore dalla mezzanotte del 25 alla stessa ora del 26 dicembre e nella nostra provincia interessa in particolare le zone di alta collina e montagna. “A partire dal mattino della giornata del 25 dicembre – si legge – sono previste precipitazioni diffuse su tutto il territorio. Sui rilievi fino a quote di bassa-media collina sono previste nevicate deboli che interesseranno le province emiliane, sui rilievi romagnoli invece le nevicate saranno sporadiche con modesto accumulo. Nelle aree di pianura sono previste piogge deboli-moderate sulla parte centrale e ferrarese, deboli altrove. Dalla tarda serata è inoltre atteso un rinforzo della ventilazione di bora sulle pianure orientali (con valori compresi tra 62 e 74 km/h) e sulla costa settentrionale e sui crinali centro-occidentali (con valori compresi tra 75 e 88 km/h)”.

L’allerta si somma a quella in vigore per forte vento.