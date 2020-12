Nevicata a Fiorenzuola, la minoranza “Gestione inadeguata, l’amministrazione spieghi cosa non ha funzionato”

Intervento della minoranza in consiglio comunale a Fiorenzuola: Pd – Noi di Fiorenzuola (Sara Lusignani, Carlo Marchetta, Paolo Savinelli), Movimento 5 Stelle (Elena Rossini) Sinistra per Fiorenzuola (Nando Mainardi)

Pur con tutta la comprensione della difficoltà di queste ore, ci sembra evidente che l’Amministrazione comunale abbia gestito in modo decisamente inadeguato l’intensa nevicata verificatasi tra domenica e lunedì. Quanto avvenuto ci stupisce, anche perché si trattava di un evento non inatteso, ma ampiamente previsto a partire dai giorni precedenti e che si è verificato esattamente nelle misure annunciate. Perché non ci sono stati interventi preventivi per attenuare il disagio che sarebbe derivato dall’abbondante nevicata? Quando sono entrati in azione i mezzi?

Per tutta la giornata di lunedì, e in parte anche nel corso della giornata di oggi, tanto gran parte delle strade principali del paese quanto quelle secondarie sono rimaste in condizioni di difficile agibilità e pericolosità sia per i pedoni sia per chi utilizza l’auto. Perché la condizione delle arterie stradali principali, a Fiorenzuola, è stata, per così tante ore, peggiore di quella dei Comuni limitrofi? L’impressione è che la situazione non sia stata gestita e che sia mancata una vera e propria regia comunale. Chiediamo perciò che l’Amministrazione spieghi pubblicamente cosa è successo e cosa non ha funzionato, senza arrampicarsi sugli specchi. In che situazione ci saremmo trovati se le scuole fossero state aperte e se l’emergenza sanitaria non limitasse già le uscite di tutti noi?

Poniamo la questione anche perché nei prossimi giorni potrebbero avvenire nuove precipitazioni. Cosa sta facendo l’Amministrazione, perché il disagio non si ripeta?