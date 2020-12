“Nonostante le sofferenze, il Natale è il tempo in cui le nostre storie possono cambiare”

“L’augurio per Natale è che si possa andare in profondità dentro noi stessi, per cogliere e raccogliere la presenza del Signore anche in questo tempo difficile”.

Così, nella mattinata del 23 dicembre, il vescovo Adriano Cevolotto si è rivolto alla comunità piacentina per il tradizionale messaggio natalizio di auguri. “Auspico che la condizione in cui siamo immersi – ha detto -, che ci impone sofferenza e limitazioni, non ci appaia solo come dolorosa, ma ci sveli anche aspetti inediti. E’ questo infatti il Natale: il tempo in cui è nato qualcosa di nuovo, che ha cambiato la storia. Sono convinto che, allo stesso modo, anche il periodo che stiamo vivendo possa cambiare le nostre storie”.