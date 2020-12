Nuova allerta meteo ‘arancione’ in Regione. Debutta il bollettino valanghe, a Piacenza rischio ‘giallo’

Ancora stato di allerta su tutto il territorio regionale, con piogge intense, rischio idraulico e idrogeologico, e mareggiate.

In particolare, massima attenzione lungo il crinale appenninico centrale, interessato nella giornata di ieri da piogge di 100-150 mm, con punte di 200 mm, mentre le precipitazioni sono risultate meno consistenti nelle zone montane orientali; si registra inoltre mare molto mosso ed agitato al largo. Tra le novità di questi giorni, l’introduzione di un nuovo indicatore di criticità: il bollettino valanghe che, per le montagne della provincia di Piacenza, segna uno stato di allerta dal livello debole a moderato. Questo significa che, perdurando le condizioni di maltempo, con nuove precipitazioni di carattere nevoso o pioggia, queste potranno determinare una perdita di aderenza rispetto al terreno. Da segnalare, inoltre, che il passo del Penice, in alta Valtrebbia, è la località di montagna dove è caduta più neve in tutta la regione: 52 centimetri, di cui 22 nelle ultime 24 ore. Da segnalare anche la caduta di massi in località Vesimo di Zerba, dove è stata interrotta la circolazione lungo la provinciale. La sede stradale è stata liberata con l’intervento di un mezzo da Ottone.

La situazione sul territorio

Dalla notte alla mattinata odierna è stato raggiunta la soglia 2, di media criticità (colore arancione) in diversi punti sui principali fiumi nella parte montana e su tutto il tratto appenninico, in particolare nei bacini di Enza, Parma Secchia e Reno.

Chiusi in mattinata anche il Ponte Alto e quello il Ponte dell’Uccellino a Modena.

Sono stati attivati tutti i servizi di piena dell’Agenzia regionale per la sicurezza territoriale e la protezione civile. La situazione, per i tratti arginati dell’area emiliana e del ferrarese, sono costantemente monitorati da Aipo.

I tecnici dei servizi regionali sono attivi sul territorio insieme agli enti locali per il presidio delle criticità anche con mezzi e materiali. Presidiati i numerosi cantieri sui fiumi e sui versanti. Sorvegliati speciali la frana della Valoria nel Comune di Frassinoro e nella zona costiera del Cesenate e del Ferrarese, che nei giorni scorsi avevano subìto diversi danni.

“La sala operativa regionale è aperta h24- sottolinea l’assessore regionale alla Protezione civile, Irene Priolo- in raccordo con i servizi territoriali dell’Agenzia regionale per la sicurezza territoriale e la protezione civile (Centro Operativo Regionale), e sono aperte le sale operative dei servizi territoriali di Bologna, Modena, Reggio Emilia, Parma e Piacenza. Attivi anche i servizi territoriali della Romagna. Voglio ringraziare gli operatori al lavoro e i volontari impegnati nel territorio- chiude Priolo- una squadra che soprattutto in queste circostanze dimostra grande professionalità e una disponibilità senza pari”.

Con l’Agenzia territoriale per la sicurezza e la protezione civile, stanno collaborando infatti volontari per monitorare i fiumi, con 3 squadre impegnate su Modena, Campogalliano e nella zona di Comacchio.

Alle 19 è previsto un nuovo briefing per fare il punto della situazione, con l’assessore Priolo e la responsabile dell’Agenzia per la sicurezza territoriale e la protezione civile regionale, Rita Nicolini.

Nuova allerta fino alla mezzanotte di domenica 6 dicembre

Per la giornata di domani, domenica 6 dicembre, la perturbazione si sposterà più a sud-est, in parte affievolendosi.

In Emilia-Romagna sono previste quindi deboli precipitazioni che risulteranno più persistenti sul settore centro-orientale e si potranno verificare anche deboli nevicate sul crinale appenninico del settore centrale a quote superiori ai 1700-1800 m.

Il mare inizialmente molto mosso, localmente agitato al largo tenderà a rapida attenuazione del moto ondoso nel corso della giornata: la ventilazione da sud-est lungo il litorale manterrà situazioni di rischio costiero.

La Protezione civile, in stretto raccordo con Arpae ER, seguirà l’evoluzione della situazione; si consiglia di consultare il livello di allerta e gli scenari di riferimento sulla piattaforma web: https://allertameteo.regione.emilia-romagna.it e sul canale telegram AllertameteoER.