La Croce Rossa di Marsaglia ha una nuova ambulanza. Un mezzo di soccorso acquistato dalla Croce Rossa di Piacenza e destinato ad entrare in servizio proprio nel comune di Corte Brugnatella (Piacenza).

“…a Gianmaria” c’è scritto sulle fiancate di questa nuova ambulanza: il personale volontario e dipendente della CRI piacentina, infatti, ha fortemente voluto che questa ambulanza fosse dedicata a Gianmaria Cassinelli. Era una persona che negli anni si è distinto per il carisma e per il forte attaccamento alla divisa della Croce Rossa Italiana. Cassinelli è stato vittima di un improvviso arresto cardiaco che non gli ha dato scampo lo scorso 28 febbraio a pochi passi dalla propria abitazione a San Nicolò a Trebbia. La sua scomparsa aveva suscitato vasto cordoglio e i funerali si sono celebrati con un picchetto d’onore da parte dei militi della CRI piacentina e degli agenti della Polizia Locale Bassa Val Trebbia Val Luretta, corpo nel quale Cassinelli ricopriva il ruolo di vice comandante.

Nella mattinata di sabato 19 dicembre, nell’area antistante il Comune di Corte Brugnatella a Marsaglia, sotto una poggia battente, si è svolta una sobria cerimonia di inaugurazione (in ottemperanza alle norme anti contagio) alla presenza di Alessandro Guidotti, presidente della Croce Rossa di Piacenza, del vice presidente Pilade Cortellazzi, del delegato area emergenza e protezione civile Michele Gorrini, accompagnati da una piccola rappresentanza di volontari. Con loro, il sostituto commissario Paolo Costa, comandante della Polizia Locale Bassa Val Trebbia Val Luretta, e Mauro Guarnieri, sindaco di Corte Brugnatella.

Si tratta di un Volkswagen Transporter 2.0 TDI da 150 cavalli, a sei marce, a trazione 4×4. Il sistema 4Motion della casa automobilistica tedesca garantisce che la trazione integrale svolga il proprio lavoro esattamente dove serve. Così da rendere questa ambulanza perfettamente adatta percorrere le strade collinari e di montagna, anche in caso di avverse condizioni meteorologiche. Tramite una frizione a lamelle regolata elettronicamente sull’asse posteriore, la trazione integrale adatta automaticamente la trasmissione della forza in funzione della rispettiva situazione di marcia. Il peso ridotto del sistema rappresenta la base per un comportamento di marcia ottimale al fine di rendere maggiormente confortevole il trasporto dei pazienti. La livrea a nido d’ape, che garantisce un’eccellente catarifrangenza, i lampeggianti, la doppia sirena bitonale e tutta la configurazione del mezzo di soccorso interna ed esterna è stata eseguita dalla ditta Vision di Bologna, azienda romagnola leader nella progettazione e realizzazione di allestimenti per ambulanze, automediche, veicoli per trasporto disabili e altri automezzi in dotazione alla forze dell’ordine.

“Mi hanno colto di sorpresa dedicando questa ambulanza a mio padre e regalandomi un grest in legno con il logo della CRI – ha detto visibilmente commossa e grata per questo gesto Letizia Cassinelli, figlia del compianto Gianmaria – Sono certa che vedere il suo nome scritto sulle fiancate di questa nuova ambulanza rimarrà un ricordo indelebile per tutti i suoi amici e colleghi volontari; io invece continuerò a pensare che mio padre sia ancora presente e che andrà in qualche modo ad aiutare chi ha bisogno prestando nuovamente servizio”.

“Gianmaria è stato parte attiva di Croce Rossa di Piacenza per oltre 30 anni – ha detto Alessandro Guidotti – E’ stato tra i primi a credere e a mettersi in gioco per affinché si potesse attivare un punto di partenza per un equipaggio al servizio della comunità montana dell’alta Val Trebbia. L’apertura di questa succursale della CRI è senz’altro merito suo unitamente agli sforzi compiuti da Michele Gorrini e a tutto il suo team. Quando a fine di febbraio del 2020 è improvvisamente mancato, ha lasciato un vuoto, ma la sua persona continueranno a vivere in ognuno di noi: egli è stato un esempio di buon padre di famiglia, gran lavoratore e persona generosa che si ha sempre messo a disposizione parte del suo tempo libero per salire sulle ambulanze e prestare soccorso”.

“Per me Gianmaria era come un fratello – ha ricordato Michele Gorrini – assieme siamo riusciti a costituire questa postazione e creare un presidio di soccorso che la popolazione ci riconosce. Per questo abbiamo deciso di dedicargli proprio l’ambulanza che andrà a fare servizio in questo territorio”.

“Siamo onorati di ospitare l’inaugurazione di questa nuova ambulanza dedicata alla memoria di Gianmaria Cassinelli – ha chiosato il sindaco Mauro Guarnieri – Per la nostra comunità è davvero di grande importanza poter contare su una presenza fissa, 24 ore al giorno, da aprile a settembre, su un equipaggio in pronta partenza della Croce Rossa Italiana. L’auspicio è quello che possa diventare presto un presidio fisso di tutto l’anno, per questo la mia amministrazione, di concerto con altre autorità, sta lavorando per poter trovare dei locali da mettere a disposizione della Croce Rossa per permettere al personale di Croce Rossa di poter essere presente tutto l’anno a Marsaglia. Colgo l’occasione di annunciare che la mia amministrazione comunale è riuscita ad ottenere un terreno, da parte di un privato, che sarà destinato alla realizzazione di una piazzola di atterraggio per l’elisoccorso sia diurno che notturno”.