Nuova zona rossa in tutta Italia per Natale e Capodanno, oggi vertice del Governo

Natale e Capodanno in zona rossa. E’ questa l’ipotesi al vaglio del Governo, che starebbe valutando la possibilità di nuove limitazioni e di un’ulteriore stretta nei delle festività natalizie e di fine anno.

E’ su questo scenario che si confronteranno oggi lunedì 14 dicembre i capidelegazione, ministri e Comitato tecnico scientifico.

Del resto gli assembramenti per gli acquisti di Natale, ai quali abbiamo assistito anche a Piacenza, hanno creato non poco allarme.

Per questo si discute di una zona rossa nazionale, mentre resta in campo la possibilità che chi vive in comuni con meno di 5.000 abitanti possa comunque muoversi in un raggio di 30 km anche durante le festività.