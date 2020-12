Nuove luci su Strada della Maganza, Tassi “Più sicurezza nell’immissione su Strada Gragnana e verso Vallera”

E’ stato completato, con l’accensione dei fari a led, l’intervento che ha permesso di illuminare lo svincolo tra Strada Gragnana e Strada della Maganza, l’arteria che dalla Gragnana, nelle vicinanze del Ponte Paladini conduce all’abitato di Vallera. L’intervento – compreso nel progetto legato al Decreto Crescita – ha visto la posa di 6 nuovi pali che permettono, dopo l’accensione da parte di Enel, di illuminare con corpi illuminanti a Led le corsie di accelerazione e decelerazione.

“Lo svincolo è particolarmente trafficato – commenta l’assessore ai lavori pubblici Marco Tassi – e la sua illuminazione è stata richiesta dai cittadini, in modo da garantire una maggiore sicurezza nelle immissioni sulla Strada Gragnana e per chi, da questa, svolta verso Vallera. Anche questo intervento, insieme ai tanti che stiamo attuando in città anche grazie al Decreto Crescita, permette di garantire maggiore visibilità con i fari a Led e più sicurezza, in particolare in zone, in periferia e nelle frazioni, prima sprovviste di impianti di illuminazione”.