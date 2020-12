“Nuovi positivi in calo del 22%. Pronti a vaccinare tutti i piacentini entro il 2021”

Nuovi positivi, a Piacenza la curva del contagio ha iniziato a scendere nonostante l’elevato numero di tamponi effettuati nella nostra provincia.

Lo sottolinea, nel fare il consueto report settimanale, il direttore generale dell’Ausl Luca Baldino. I nuovi casi infatti sono calati del 22%, anche se Piacenza continua ad essere la provincia con il maggior numero di positivi in rapporto agli abitanti. Una conferma del dato incoraggiante arriva però dal raffronto con il numero di tamponi eseguiti che resta, ribadisce Baldino, il più alto in Italia: “Questo non significa che si debba abbassare la guardia, ma continuare a rispettare le regole”. Da tenere ancora sotto controllo è la situazione nelle strutture residenziali, dove sono stati riscontrati nuovi focolai negli ultimi giorni, come a Farini, dove l’Ausl è pronta ad inviare personale a supporto.

Foto 3 di 4





“Ci stiamo preparando all’arrivo dei vaccini – continua il direttore generale -, se ne avremo la disponibilità provvederemo a vaccinare la popolazione di Piacenza entro il 2021”.