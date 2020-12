Orari continuati nei cimiteri della città

La Piacenza Servizi Cimiteriali comunica che durante le festività natalizie il cimitero urbano e quello delle frazioni (Sant’Antonio, Pittolo, San Bonico, Mucinasso, Ivaccari, San Lazzaro, Le Mose, Borghetto, Roncaglia e Sparavera) osserveranno gli orari consueti anche dopo il Decreto del 18 dicembre che istituisce la zona rossa e arancione in tutta Italia.

Sarà possibile visitare i defunti dalle 8 alle 17 con orario continuato. E’ stato invece deciso, come succede tutti gli anni, di non celebrare funerali nelle giornate del 25, 26 e 27 dicembre. Tutte le salme verranno collocate in camera di deposito in attesa della tumulazione che avverrà nella giornata di lunedì 28 dicembre. Rimane sempre operativo, come di consueto, il servizio riservato a persone con difficoltà di deambulazione o in sedia a rotelle e anziani a cui è riservato un automezzo speciale con rampa di accesso posteriore antiscivolo e sistema di ancoraggio della carrozzina a bordo. Il servizio è gratuito e prenotabile con almeno 24 ore di anticipo. Esiste anche la possibilità, sempre per chi ha problemi di salute o di altra natura, di chiedere agli Uffici cimiteriali l’ingresso con la propria auto, fissandone la modalità di entrata e di sosta all’interno.

Per informazioni è possibile telefonare al numero 0523/610334, fax 0523/1734453 o e-mail cimiteri.piacenza@coopbarbarab.it.