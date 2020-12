Pallacanestro Fiorenzuola, è una brutta Santa Lucia: Vigevano si impone

E’ Fiorenzuola a lanciare il grido di guerra con Livelli da 3 punti, ma Bugatti in casa Vigevano fa capire che aria tira e con 7 punti in meno di 3 minuti porta gli uomini di coach Piazza sul 10-4 al 3′.

Allodi si dimostra un ottimo acquisto in casa Bees conferendo solidità sotto le plance, ma i padroni di casa sono ispirati e riescono a convertire punti con regolarità grazie a Mazzucchelli e a Gatti. Galli da dentro l’area cuce il gap fino al -3 per i Bees, ma Cucchiaro e Rossi riescono a portare Vigevano fino al +9 con cui si chiude il primo parziale. 23-14. Bracci e Maggiotto inventano il -7 in apertura di secondo quarto, ma tutto il parziale si caratterizza per essere estremamente avero di punti. Le difese prevalgono sugli attacchi, con Tassone che da 3 punti da la doppia cifra di vantaggio ai pavesi al 17′. 33-21.

Brighi prova a caricarsi sulla spalla l’attacco di Fiorenzuola, riuscendo a mandare i gialloblu all’intervallo lungo sotto di 8 lunghezze. 33-25. Fowler da 3 punti prova a caricare Fiorenzuola in apertura di terzo parziale, ma da lì si apre una voragine in difesa per la squadra di coach Galetti (saranno ben 35 i punti subiti nel solo terzo parziale). Bugatti da 3 punti e Mazzucchelli con 4 punti personali tra pitturato e tiri liberi ampliano il gap in favore di NPV 1955 al 25′ fino al 51-35. Piovono triple per i padroni di casa, con Passerini e Gatti che si iscrivono alla compilation di bombe e portano la squadra di Piazza fino al +21 al 27′, improntando in modo chiaro la gara.

Capitan Maggiotto in modo strenuo guadagna tiri liberi, ma altri 5 punti di Cucchiaro prima e due liberi di Giorgi chiudono il parziale con un eloquente 68-47.

La partita sembra in ghiaccio i padroni di casa; Livelli in casa Bees è l’ultimo a mollare, colpendo con la tripla del -17 al 33′. Il gap rimane tuttavia attorno ai 20 punti, con Fiorenzuola che vince il parziale per 21-23 ma è troppo poco per pensare di abbozzare anche solo una rimonta. Vigevano vince di 19 lunghezze, timbrando l’89-70 finale con i due tiri liberi di Rossi.

Nuova Pallacanestro Vigevano 1955 vs Pallacanestro Fiorenzuola 1972 89-70

(23-14; 33-25; 68-47)

Nuova Pallacanestro Vigevano: Bugatti 20; Rossi 6; Passerini 10; Cucchiaro 10; Mazzucchelli 16; Tassone 8; Gatti 11; Bevilacqua; Rosa; Giorgi 8. All. Piazza

Pallacanestro Fiorenzuola 1972: Galli 7; Bracci 6; Rigoni 3; Livelli 12; Allodi 6; Zucchi; Fowler 16; Fellegara; Bussolo; Brighi 9; Ricci 5; Maggiotto 13. All. Galetti