Parte il progetto streaming Serie B. Per la prima giornata Bakery-Varese in visione gratuita

Da questo weekend partirà il Progetto Streaming SerieB sulla piattaforma LNP PASS (https://lnppass.legapallacanestro.com) la piattaforma sarà la stessa che ospita da 5 anni le gare della SerieA2.

Per questa giornata tutte le gare, compresa Bakery Piacenza vs Varese, saranno GRATUITE e non sarà necessaria alcuna registrazione. Dalla prossima settimana si attiverà il servizio a pagamento, acquistabile direttamente dal sito: https://lnppass.legapallacanestro.com/pacchetti-abbonamento-lnp-pass per vedere tutte le gare casalinghe ed in trasferta. I link per le dirette saranno disponibili già dal venerdì precedente alla gara sul sito LNP e sulla piattaforma LNP PASS.

Ecco i pacchetti acquistabili:

– FULL SEASON PASS SERIE B (per vedere tutte le gare casalinghe e in trasferta): 29,99€, scadenza abbonamento 30 giugno 2021.

– SINGLE MATCH (possibilità di acquistare la visione di un match singolo): 3,99€

– FULL SEASON PASS SERIE B + FULL SEASON A2 (per vedere tutte le gare casalinghe e in trasferta della SerieB e tutte le dirette della SerieA2): 59,99€