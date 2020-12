Partita la prima edizione del Forum Cultura Piacenza

Continuano le attività del Teatro Trieste 34: dopo la “Castagna Matta”, rassegna teatrale online realizzata dal 11 al 18 dicembre, il giorno 28 dicembre è iniziata la prima edizione del Forum Cultura Piacenza, che terminerà il 31 gennaio 2021.

A distanza di oltre 20 anni dagli Stati Generali della Cultura di Piacenza, ultimo atto in cui la città si è interrogata sulla propria attività culturale il Teatro Trieste 34 ha deciso di proporre un momento di incontro tra operatori culturali piacentini per ragionare sul proprio futuro. In partenza il Progetto prevedeva un week end in cui potersi presentare e confrontare in presenza, ma le azioni di prevenzione al Covid hanno reso questa modalità di incontro molto complicata da realizzarsi; quindi si è deciso per una formula diversa.

Ad ogni partecipante è stato chiesto di inviare un breve video, di massimo 6 minuti dove presentare la propria attività, illustrare i progetti culturali futuri e spiegare le proprie necessità e cosa si vorrebbe fare per la città. Ogni video ricevuto viene pubblicato sul canale Youtube Forum Cultura Piacenza e linkato ai canali social del Teatro Trieste 34. Al momento della partenza del Progetto sono presenti gli interventi di 14 operatori culturali, Epikurea, Petit Pas, Tempus Fugit, Chez Actors, DDT Fabio Doriali, Le Stanze di Igor, Piacenza Jazz Club, Quarta Parete, Sant’Antonio Musica, I Viaggiattori, The Imperfect Speakers, Fedrico Puorro, Stella Piazza, PKD.

La partecipazione al Forum è aperta a tutti gli artisti piacentini interessati, per ricevere informazioni si può andare sul sito www.trieste34.com e inviare una mail all’indirizzo ufficiostampat34@gmail.com. Alla fine del Forum verrà redatta una relazione che comprenderà la sintesi degli interventi realizzati, che sarà presentata all’Assessore alla Cultura del Comune di Piacenza.