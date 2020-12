Passa emendamento della Lega, Piacenza promossa a “polo italiano di interscambio logistico”

La Lega incassa il via libera dell’assemblea all’emendamento presentato dal capogruppo in regione della Lega, il piacentino Matteo Rancan, che promuove Piacenza a polo italiano di interscambio logistico.

“L’emendamento inserito nel Defr consente a Piacenza di acquisire una maggior importanza strategica nel piano di sviluppo dell’intermodalità tra porti, retroporti e mercati di sbocco del territorio emiliano-romagnolo. In altre parole, grazie al nostro emendamento la regione dovrà investire su Piacenza per implementarne il suo ruolo di polo logistico del ferro, e rispondere così a uno dei principali obiettivi della Ue, ovvero allo spostamento in chiave di sostenibilità economica e ambientale delle merci grazie all’interscambio con il trasporto ferroviario” commenta il leghista piacentino.

Piacenza è stata infatti individuata dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti come ‘Città Territorio Snodo’, grazie alla sua posizione strategica sulla linea ferroviaria Milano – Bologna e lungo il percorso dell’A1 Milano – Napoli e della A21 Torino – Brescia, oltre grazie alla sua collocazione tra due piattaforme transnazionali: la Tirreno – Brennero (La Spezia, Parma, Verona) e il ‘Corridoio 24 dei due mari’ (Genova – Rotterdam), nonché in forza della sua prossimità al Corridoio Paneuropeo 5 tra Torino e Genova. L’intera provincia di Piacenza è poi ricompresa all’interno dell’area Zona logistica speciale del porto di Genova (legge 16 novembre 2018, n. 130) accentuandone il ruolo naturale di retroporto dell’importante scalo ligure.