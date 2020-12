Passeggiate in città, caccia al tesoro alla Galleana e festa di San Silvestro via Zoom: gli eventi del museo Kronos

In ottemperanza alle prescrizioni del DPCM, la cultura continua con alcune proposte in esterno organizzate da Cooltour s.c. in collaborazione con il Museo Kronos. Dopo gli scorsi appuntamenti, proseguono le passeggiate urbane per i più piccoli, percorsi tematici per scoprire divertendosi storia e curiosità della nostra città. Lunedì 28 dicembre (ritrovo ore 14.30) Storie Lungo La Via Francigena. Cos’è la via Francigena? No, non è un’autostrada e nemmeno un indirizzo! La Via Francigena era la via che percorrevano i pellegrini che a piedi dovevano raggiungere Roma. Scopriamo dunque chi erano i pellegrini, come si potevano riconoscere e, sui loro passi, racconteremo alcune storie e curiosità legate ad alcuni edifici che sono sul tracciato del loro cammino a Piacenza. L’evento si svolgerà in sicurezza, con partecipazione contingentata, uso obbligatorio della mascherina e distanza interpersonale. E’ obbligatoria la prenotazione a cattedralepiacenza@gmail.com (canale preferenziale) o al numero 331 4606435. Ritrovo in Piazza Sant’Antonino. La quota di partecipazione è di € 5 a persona. I bambini devono essere accompagnati da un adulto.

Lunedì 28 dicembre 2020, ore 21:00

L’IMPORTANZA DELLE RELAZIONI UMANE AI TEMPI DEL COVID – online

Sulla pagina Facebook e su YouTube

Mons. Adriano Cevolotto, Vescovo della diocesi di Piacenza – Bobbio, e Gianmario Gazzi, Presidente Consiglio Nazionale Ordine Assistenti Sociali e della A.P.S.P. Cesare Benedetti di Mori (TN), si incontreranno per dialogare sul sostegno e la continuità delle relazioni umane e solidali nelle comunità ai tempi della pandemia, coordinati dalla giornalista Barbara Tondini.

Evento online a partecipazione libera senza iscrizione da seguire in diretta sulla pagina Facebook del Complesso Monumentale Cattedrale di Piacenza, su quella di CoolTour e sul canale YouTube (Complesso Monumentale Cattedrale di Piacenza e CoolTour).

Martedì 29 dicembre 2020, ore 14:30

CACCIA AL TESORO DI BABBO NATALE

In presenza al Parco della Galleana

Nella notte di Natale, un regalo è caduto dalla slitta di Santa Klaus: un povero bambino è rimasto senza un dono, dobbiamo aiutarlo a ritrovare il suo regalo! Ritrovo al Parco della Galleana. (7 €/cad). Evento in presenza della rassegna «Natale Ad Arte». Necessaria la presenza di un adulto.

Per prenotare inviare una e-mail a: cattedralepiacenza@gmail.com

con oggetto l’evento per cui si fa richiesta o chiamare il 331 460 64 35 (dalle 10:00 alle 18:00).

Giovedì 31 dicembre 2020, ore 21:00

BUON SAN SILVESTRO

Evento online su ZOOM

Da sempre legato alla festa del 31 dicembre, il nome di questo santo è anche sinonimo di festa, baldoria, euforia per l’anno che ci attende. Ma chi era davvero Silvestro? Siamo consapevoli che nello stesso giorno la Chiesa celebra e ricorda uno dei più grandi pontefici vissuti nel IV secolo, quando ancora esisteva l’impero romano? Tra mito, storia e leggenda, un imperatore, un drago, tre città (una è Piacenza!) attendono di svelarci il prezioso legame che li unisce.

Che dite, proviamo ad ascoltarli?

La partecipazione è gratuita, con iscrizione obbligatoria.

Per iscriversi seguire il link e compilare i campi richiesti:

https://forms.gle/VoaYLa2iLmWK8gUm9

Il link per l’iscrizione è disponibile anche sulla pagina www.piacenzapace.it/natale-ad-arte

L’evento si terrà tramite la piattaforma ZOOM. E’ necessaria l’iscrizione per garantirsi un posto (limite massimo prefissato di 100 partecipanti). Il link per il collegamento verrà inviato via e-mail il giorno dell’evento a coloro che si saranno iscritti, da usare dalle 20:40 alle 20:50. Coloro che non si saranno connessi per le 21:00 potrebbero subire la perdita del posto prenotato.

Si raccomanda di iscriversi con indirizzo e-mail, cognome e nome con i quali effettivamente ci si collegherà la sera dell’evento.

Per utilizzare, la sera dell’evento, il link che invieremo sarà necessario installare sul proprio dispositivo la app ZOOM (lo scaricamento può avvenire anche nel momento in cui si clicca sul link).

Non si potranno accettare collegamenti da account con nome diverso da quello comunicato in fase di iscrizione o con codici al posto del nome. E’ per noi necessario verificare la rispondenza tra nominativi e account collegati.

PER EVENTUALI PROBLEMI TECNICI NELLA FASE DI ISCRIZIONE SCRIVERE A: cooltour2.0@gmail.com