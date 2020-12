Patto per il clima, Rancan “Bonaccini come Conte, mistifica il dibattito democratico”

“Appena due giorni fa, in un’intervista aveva tuonato contro il suo presidente del consiglio, Giuseppe Conte, ‘di essere alla guida di un governo lontano dal Paese reale e di non ascoltare le Regioni’, poi a distanza di 48 ore, il governatore Bonaccini si è comportato nella stessa, scorretta, maniera”.

Così il capigruppo della Lega Er, Matteo Rancan, attacca il governatore della Regione in occasione della firma del patto per il lavoro e per il clima.

“Questa mattina, infatti, in conferenza stampa ha presentato il Patto per il lavoro e per il clima della Regione, ‘scavalcando’ nella sostanza l’assemblea legislativa, ovvero quell’istituzione democraticamente eletta e deputata al dibattito fra le forze politiche di maggioranza e opposizione. Un oltraggio a tutte le forze politiche che siedono nel parlamento regionale, aggravata dal fatto che appena la settimana scorsa, il governatore Bonaccini aveva convocato un vertice fra i capigruppo e i presidenti di commissione proprio per avviare un confronto sui temi delle politiche del lavoro e del clima”.

Rancan accusa Bonaccini di “mistificare il dibattito democratico, e di prendere decisioni da solo”.

“Ora ci aspettiamo che Bonaccini venga in assemblea a svolgere un’informativa sulle misure previste nel Patto per il lavoro e per il clima, così da verificare se il confronto in videoconferenza della scorsa settimana sia effettivamente stato solo un bluff , una delle sue frequenti operazioni “fumo negli occhi” a cui non crediamo e per le quali deve rendere conto, nei fatti, all’assemblea tutta” conclude Rancan.