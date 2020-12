Anziana travolta a Castelsangiovanni, muore in ospedale

Grave incidente stradale nel tardo pomeriggio di sabato 12 dicembre a Castelsangiovanni, una donna di 78 anni è deceduta dopo il ricovero in ospedale.

L’anziana è stata travolta da un Fiorino in via Amendola, sul posto i soccorsi del 118 con l’ambulanza della Croce Rossa di San Nicolò e l’auto infermieristica dell’ospedale di Castello. La donna è stata trasportata all’ospedale dove in serata le sue condizioni si sono aggravate, fino al decesso.

I rilievi sono a cura dei carabinieri e della polizia provinciale che ha sottoposto il conducente del mezzo all’alcoltest.