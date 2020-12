Pedone investito a Chero di Carpaneto

Incidente nel tardo pomeriggio di Santo Stefano lungo la strada provinciale che Ciriano conduce verso Chero.

Un pedone è stato investito da una vettura all’altezza del caseificio Santa Vittoria. Sul posto sono giunti i soccorsi del 118 con l’ambulanza della Pubblica Assistenza di Carpaneto e l’auto infermieristica. La persona investita è stata condotta in ospedale in condizioni serie ma non versa in pericolo di vita.

Sul posto per i rilievi i carabinieri di Carpaneto.