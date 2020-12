Per la Canottieri Ongina il 23 gennaio sfida al PalaPanini contro i giovani del Modena Volley

Sarà il “tempio” della pallavolo italiana, il leggendario PalaPanini di Modena, a tenere a battesimo il cammino stagionale della Canottieri Ongina in serie B maschile. Nel tardo pomeriggio di ieri (venerdì), la Fipav ha reso noto i calendari provvisori dei campionati cadetti, mentre quelli definitivi saranno pubblicati il 7 gennaio. La regular season (mini girone di andata e ritorno per un totale di 10 giornate) inizierà nel week end del 23-24 gennaio e si concluderà il 28 marzo.

Per la squadra di Mauro Bartolomeo, infatti, il primo impegno sarà sabato 23 gennaio alle 19,30 al PalaPanini contro i giovani del Modena Volley, “cantera” del club di Superlega, mentre il debutto casalingo a Monticelli è fissato sabato 30 gennaio alle 18 (orario dei match al palazzetto di via Edison) contro lo Stadium Mirandola allenato da Pupo Dall’Olio. Sabato 6 febbraio tappa in un altro palazzetto storico per la pallavolo italiana, il PalaRaschi di Parma per il match contro la Wimore Energy dell’ex Riccardo Ferrari Ginevra. Un altro ex, il regista Federico Boschi, incrocerà il suo passato giallonero nella sfida del 13 febbraio a Monticelli tra Canottieri Ongina e AMA San Martino, mentre il girone di andata si chiuderà con la sfida del 20 febbraio a domicilio della Moma Anderlini Modena.

Girone di ritorno a campi invertiti e aperto da una sfida infrasettimanale interna (24 febbraio a Monticelli contro Modena), con le altre partite interne contro Parma (13 marzo) e Moma Anderlini (27 marzo) inframezzate dai match esterni contro Mirandola (6 marzo) e San Martino (20 marzo).

Il riepilogo degli impegni della prima fase per la Canottieri Ongina

prima giornata d’andata: Modena Volley-Canottieri Ongina (23 gennaio ore 19,30 a Modena)

seconda giornata d’andata: Canottieri Ongina-Stadium Mirandola (30 gennaio ore 18 a Monticelli)

terza giornata d’andata: Wimore Energy Parma-Canottieri Ongina (6 febbraio ore 18 a Parma)

quarta giornata d’andata: Canottieri Ongina-AMA San Martino (13 febbraio ore 18 a Monticelli)

quinta giornata d’andata: Moma Anderlini Modena-Canottieri Ongina (20 febbraio ore 17 a Modena)

prima giornata di ritorno: Canottieri Ongina-Modena Volley (24 febbraio ore 18 a Monticelli)

seconda giornata di ritorno: Stadium Mirandola-Canottieri Ongina (6 marzo ore 21 a Mirandola)

terza giornata di ritorno: Canottieri Ongina-Wimore Energy Parma (13 marzo ore 18 a Monticelli)

quarta giornata di ritorno: AMA San Martino-Canottieri Ongina (20 marzo ore 17 a San Martino in Rio)

quinta giornata di ritorno: Canottieri Ongina-Moma Anderlini Modena (27 marzo ore 18 a Monticelli).