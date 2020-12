Piace in campo nel recupero con il Novara LA DIRETTA

SERIE C – RECUPERO 12^ GIORNATA

PIACENZA – NOVARA 1-1

(26′ Collodel, 42′ Maritato)

LA DIRETTA

52′ – Triplo cambio nel Piacenza: non ce la fa Visconti, sostituito da Miceli, dentro anche Babbi per Palma e Gonzi per Maritato

50′ – Problemi per Visconti che si ferma dopo un allungo: probabile un problema muscolare

Riprende la gara, nessun cambio fra i 22 in campo



Finisce il primo tempo al Garilli: 1-1 tra Piacenza e Novara, a Collodel risponde Maritato

45′ – Un minuto di recupero. Giallo anche per Panico

42′ – Pareggia il Piacenza: bel cross di Heatley, Maritato anticipa tutti di testa e insacca.

38′ – Brutto intervento a centrocampo di Migliorini su Maio: cartellino giallo

36′ – Maritato calcia al volo sugli sviluppi di un corner: conclusione potente ma altissima

33′ – Primo giallo della gara: Cagnano finisce sul taccuino dell’arbitro per un fallo su Simonetti

30′ – Risponde il Piacenza: traversone di Heatley dalla destra, il colpo di testa di Maio per poco non soprende Lanni: palla sulla traversa

26′ – Novara in vantaggio: un lungo lancio sorprende la difesa biancorossa, Bruzzone sbaglia il tempo del colpo di testa, Panico sfugge in area e serve tutto solo Collodel che da due passi insacca

24′ – Bella combinazione Simonetti-Heatley, con quest’ultimo che prova la conclusione in area, ribattuta dalla difesa

14′ – Panico lanciato in verticale, Libertazzi gli chiude lo specchio della porta e manda in corner

10 – Prima occasione per il Piacenza: Galazzi, servito in verticale da Visconti, va al tiro in area da posizione defilata, respinge Lanni

7′ – Migliorini stacca di testa su calcio d’angolo, pallone fuori

Si parte al Garilli, palla al Piacenza

Formazioni

Piacenza: Libertazzi, Bruzzone, Maio, Palma, Heately, Battistini, Corbari, Maritato, Galazzi, Visconti, Simonetti. A disposizione: Stucchi, Martimbianco, Renolfi, Miceli, D’Iglio, Pedone, Losa, Saputo, Babbi, Siani, Gonzi, Casali. Allenatore.: Manzo.

Novara: Lanni, Cagnano, Bove, Panico, Migliorini, Collodel, Natalucci, Zigoni, Bianchi, Cisco, Hrkac. A disposizione: Desjardins, Sbraga, Pogliano, Firenze, Lanini, Gonzalez, Lamanna, Pagani, Bellich, Tordini, Colombini, Ivanov. Allenatore: Marcolini.

– – – –

Recupero di campionato per il Piacenza Calcio; dopo la roboante vittoria sulla Pro Sesto torna al Garilli (mercoledì, ore 15, aggiornamenti in diretta su PiacenzaSera.it) per affrontare il Novara nel recupero della partita non disputata lo scorso 21 novembre.