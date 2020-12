Piacenza a caccia di riscatto, al Garilli arriva la Pergolettese (sabato, ore 15)

Dopo il brutto ko contro il fanalino di coda Lucchese è un Piacenza a caccia di riscatto quello che sabato pomeriggio (ore 15) ospita al Garilli la Pergolettese guidata in panchina dall’ex De Paola.

La gara del “Porta Elisa” ha rappresentato un pesante scivolone per la squadra di Manzo, chiamata ora a non sbagliare un’altra sfida con in palio importanti punti salvezza: “Mi sono assunto le mie responsabilità e ho percepito come questo sia stato apprezzato dal gruppo – spiega il tecnico biancorosso ritornando alla partita di Lucca -. Sono ragazzi intelligenti che si sono messi a loro volta in discussione, c’è stato un bel chiarimento. La risposta in campo c’è stata: abbiamo parlato il giusto e lavorato molto”.

Contro la Pergolettese Manzo dovrà ancora far fronte ad alcune defezioni, a partire da quella di Corradi, ancora out per infortunio al pari di Maio e Visconti. “Arriviamo bene – le sue parole – dopo una settimana nella quale abbiamo potuto lavorare con quasi tutta la rosa a disposizione e con la carica giusta: si tratta di una partita importante, sia per quanto riguarda la classifica, sia perchè dobbiamo riscattarci da una prova sottotono e dare una risposta a società e tifosi”. Quindi lo sguardo agli avversari: “La Pergolettese è squadra in salute che gioca un buon calcio e può contare nel reparto offensivo su giocatori di grande velocità e qualità. Bisognerà fare una buona gara, in cui servirà correre ma anche giocare”.

E’ un buon momento per la squadra di De Paola, che arriva al Garilli forte di due vittorie consecutive: “Sarà una gara quasi derby, vista la vicinanza delle due città e, come tutte queste gare, bisogna affrontarle con la massima attenzione – inquadra la sfida il tecnico nelle parole riportate dal sito della società -. Noi veniamo da due vittorie, siamo carichi per cercare di ottenere qualcosa di importante: vorrebbe dire fare un bella striscia positiva”.