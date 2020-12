Piacenza Expo, Rancan (Lega) “La Regione aumenterà la propria partecipazione”

“Buone notizie per Piacenza: è stato approvato in commissione Bilancio l’emendamento presentato della Lega grazie al quale la Regione non dismetterà le sue quote in Piacenza Expo ma aumenterà la propria partecipazione nell’ente fiera piacentino”.

Lo annuncia il capogruppo leghista in consiglio regionale, il piacentino Matteo Rancan, che commenta: “La partecipazione della Regione consentirà l’elaborazione di un piano di sviluppo e investimenti adeguati per il rilancio della struttura e di tutto l’indotto che essa genera. Una vittoria per il territorio che ora può contare su un nuovo volano di crescita e sviluppo”. “Mi piace sottolineare come il nostro emendamento abbia raccolto la condivisione di tutte le forze politiche” conclude il leghista piacentino.