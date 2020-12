Piace, primi movimenti in uscita: salutano Siani e Villanova

Primi movimenti in casa Piacenza Calcio sul fronte del mercato invernale.

La società ha annunciato di aver risolto consensualmente gli accordi con i giocatori Giorgio Siani e Michele Villanova, entrambi arrivati la scorsa estate, ai quali va il ringraziamento del club “per l’impegno profuso e un augurio per il prosieguo delle rispettive carriere sportive”. Stessa sorte dovrebbe toccare anche al portiere Vettorel. Per quanto riguarda gli innesti, in attacco si parla di un interesse per il calciatore marocchino, in uscita dalla Virtus Verona, Rachid Arma, e per la punta Simone Rossetti, attualmente al Matelica.

I biancorossi torneranno in campo per la ripresa del campionato il prossimo 10 gennaio, quando al Garilli arriverà la Pro Vercelli.