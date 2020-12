Piano nazionale vaccini anti covid, via libera dalla conferenza Stato-Regioni

Via libera al piano vaccini presentato dal commissario per l’emergenza Domenico Arcuri dalla Conferenza Stato-Regioni. Nei primi giorni di gennaio partirà la vaccinazione di massa.

Proprio oggi, secondo quanto riportano agenzie di stampa, il commissario invierà alle regioni una sorta di ‘libretto delle istruzioni’ per il vaccino ed entro la settimana tutte le indicazioni per la procedura di somministrazione. Come già anticipato nelle scorse settimane le prime dosi di vaccino verranno destinate al personale sanitario e ai degenti e operatori delle Cra. Verranno consegnate il 90% delle richieste di dosi avanzate dalle Regioni, perché è stato stimato che non si vaccinerà il

100% del personale sanitario previsto.

Nella giornata di ieri, 15 dicembre, il direttore generale dell’Ausl Luca Baldino ha ribadito che la somministrazione a Piacenza inizierà a metà gennaio. Nel frattempo l’azienda ha iniziato a raccogliere le adesioni del personale alla campagna vaccinale.