Piccole cartoline da Piacenza “Città mai così trasandata”

Marciapiedi rovinati in via Puccini, una panchina inutilizzabile al parco della Pace di via Raffalda, una staccionata divelta sul lungo Po.

Sono alcune “cartoline”, non certo promozionali, di Piacenza inviate da un lettore alla nostra redazione con un eloquente commento: “Penso che la città non sia mai stata così sporca e trasandata come in questi anni”.

Se volete segnalare situazioni di degrado e trascuratezza inviate mail e foto a redazione@piacenzasera.it