Allagamenti diffusi nella zona della vasca di laminazione di via Masina e nei campi appena a monte di via Lampugnana, a San Nicolò (Piacenza). A dare comunicazione della situazione, il sindaco di Rottofreno Raffaele Veneziani.

“La situazione è stata monitorata tutta la notte e sta lentamente rientrando – scrive su Facebook -. La tantissima acqua pervenuta dai campi a monte di San Nicolò a causa delle piogge (non forti, ma decisamente persistenti) di tutta la giornata di Natale ha progressivamente riempito la vasca di laminazione, che serve ad evitare gli allagamenti del paese, sino a superare il suo bordo ed allagare progressivamente l’area verde. Si tratta di un allagamento previsto per questo genere di eventi e quindi perfettamente normale”.

“Il livello dell’acqua è arrivato ad un livello tale (oltre 2,10 mt dalla quota di fondo vasca) da fermare anche il deflusso da monte: il campo a monte della Lampugnana e la vasca sono collegati da un canale interrato e quindi, per il principio dei vasi comunicanti, anche il campo si è progressivamente allagato pur senza minacciare le abitazioni vicine. Il sistema di pompaggio è perfettamente in funzione e impiegherà molte ore a liberare le due aree dalla grande massa d’acqua accumulata, ma la situazione è comunque costantemente monitorata. Anche lo stato dei rivi (in particolare Loggia, Lurone e Vescovo) che hanno dato qualche preoccupazione durante la notte è in lento ma costante miglioramento. Ne approfitto quindi per augurare a tutti voi una buona giornata di Santo Stefano, seppure con tutte le limitazioni del periodo”.