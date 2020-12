Pittoscritture, conclusi i laboratori per l’infanzia per 400 bambini

Il 18 dicembre si è concluso “Pittoscritture 15 – Forme per fare, pensare disegnare”, progetto di qualificazione dell’offerta educativa per la scuola dell’infanzia sostenuto dalla Provincia di Piacenza (scuola capofila VII Circolo, a.s. 2019/20).

Ideato e condotto dall’artista piacentino Guido Morelli e giunto alla quindicesima versione inedita, ha visto l’adesione di sette Circoli e undici scuole di Piacenza e provincia per un totale di 15 Laboratori e di circa 400 bambini partecipanti. Il recupero degli incontri interrotti a febbraio a causa della chiusura delle scuole per l’emergenza sanitaria Covid 19 è stato effettuato da settembre a dicembre adottando tre diverse modalità didattiche a seconda delle organizzazioni delle scuole: in presenza, a distanza (collegamenti in diretta con Google Meet), con schede appositamente realizzate. I bambini hanno così potuto completare in sicurezza un percorso creativo e stimolante per la loro immaginazione approfondendo il rapporto tra pensiero e disegno con strumenti inediti e curiosi.

Insegnanti e genitori possono visitare il blog Pittoscritture http://pittoscritture.blogspot.com/ e la pagina facebook Pittoscritture https://www.facebook.com/Pittoscritture. Info: guidomorelipittore@gmail.com.