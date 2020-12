Ponte dell’Olio, don Omar Bonini nuovo amministratore parrocchiale a Folignano e Sarmata

Nuova nomina nel clero della diocesi di Piacenza-Bobbio: come si apprende da una nota, con atto vescovile, in data 18 dicembre 2020, don Omar Bonini, attuale vicario parrocchiale di Ponte dell’Olio, è stato nominato amministratore parrocchiale delle parrocchie di San Pietro in Vincoli a Folignano e San Bartolomeo Apostolo a Sarmata, appartenenti allo stesso comune di Ponte dell’Olio.