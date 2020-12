La piantumazione di due nuove noci in via Guerralunga a Gragnano è diventata una bella e interessante lezione teorico-pratica di geobotanica. I segreti della Junglans Regia o Noce comune, Noce bianco nazionale si sono rivelati ai ragazzi del Consiglio Comunale dei Ragazzi grazie alle spiegazioni fornite da Roberto Ferri, titolare dell’omonima impresa agricola che, con parole tanto chiare quanto appassionate, ha chiarito agli studenti e agli amministratori presenti come sia importante valutare il tipo, il clima, il terreno e la zona prima di piantare una qualsiasi essenza arborea.

Queste sono appunto le valutazioni fatte insieme al Comune di Gragnano nella scelta delle noci che sono andate ad arricchire il viale spontaneo che conduce dal capoluogo, attraverso via Guerralunga, al Parco del Trebbia. In pratica un percorso preferenziale scelto dai cittadini gragnanesi per salutari passeggiate e che gli amministratori sognano di poter un giorno illuminare ed attrezzare.

“È questo il modo che abbiamo scelto per celebrare la giornata nazionale dell’albero che cade a novembre ma che noi abbiamo ricordato oggi, quasi a voler dire che i valori e il significato di feste come Queste non devono essere limitati e ricordati ad una sola giornata bensì devono essere spesso richiamati perché diventino patrimonio comune e perché si possano concretizzare in scelte sempre più improntate ai temi della sostenibilità” commenta il sindaco Patrizia Calza presente con il consigliere comunale Andrea Cappellini.

Il progetto condiviso con gli studenti al momento dell’insediamento del consiglio comunale dei ragazzi ha portato gli stessi a una serie di riflessioni sull’importanza degli alberi nell’ecosistema che gli stessi studenti hanno letto sul posto a conclusione della giornata. In particolare ha commentato il neo sindaco dei ragazzi Alessandro Braga “quest’anno è sicuramente il più particolare che noi ragazzi abbiamo vissuto e oggi un gesto all’apparenza semplice come questo ha un forte valore simbolico. Ognuno di questi alberi che oggi piantiamo crescerà con noi e tutti insieme dobbiamo lavorare affinché il futuro nostro e della natura che ci circonda siano sempre più legati”.