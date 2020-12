Premio Anguissola, cerimonia di premiazione in diretta streaming

Appuntamento giovedì 10 dicembre alle 10, in diretta sulla pagina Facebook della Biblioteca Passerini Landi (www.facebook.it/passerinilandi) con la cerimonia conclusiva del concorso letterario Giana Anguissola.

“Quest’anno – spiega l’assessore alla Cultura Jonathan Papamarenghi – il concorso è stato incentrato sul tema “La scelta: per capire chi siamo e cosa vogliamo diventare”. Il premio, a causa dei tanti problemi derivati dalla pandemia, ha dovuto sdoppiarsi in due tronconi: il primo evento si è tenuto il 27 maggio scorso e ha visto come protagonisti gli studenti delle scuole medie superiori, con lo scrittore Riccardo Gazzaniga, autore di numerosi libri per ragazzi, intervenuto a incontrare e premiare gli studenti; domani, invece, sarà la volta dello scrittore Giuseppe Festa che incontrerà i ragazzi in concorso appartenenti alle scuole medie inferiori”.

Giuseppe Festa si occupa di educazione ambientale ed è fondatore, cantante e autore del gruppo Lingalad. La sua musica, carica di suggestioni evocate dal mondo naturale, ha incontrato un vasto consenso di critica e di pubblico e lo ha portato a esibirsi su prestigiosi palcoscenici internazionali, da New York a Bruxelles, da Toronto a Francoforte. Ha pubblicato i romanzi Il passaggio dell’orso (Salani, 2013), L’ombra del gattopardo (Salani, 2014), La luna è dei lupi (Salani, 2016), Cento passi per volare (Salani, 2018) e I figli del bosco (Garzanti, 2018), tradotti in diverse lingue. Protagonista e sceneggiatore del premiato film documentario Oltre la Frontiera, è autore di numerosi reportage sulla natura trasmessi dalla Rai. Sarà dunque possibile assistere on line alla premiazione degli studenti di Piacenza e provincia che hanno inviato propri elaborati (scrittura e disegno), selezionati per la finale da una commissione tecnica, e votati da una giuria composta dai propri coetanei. Hanno partecipato a questa edizione nove classi tra città e provincia.

La XV edizione del Premio, realizzata in collaborazione con la cooperativa “Equilibri” e finanziata dal Centro per il Libro e la Lettura, è inserita all’interno del progetto “La scelta di leggere Piace”, cui ha aderito, per conto del Comune, la Biblioteca Passerini Landi che si è aggiudicata lo scorso anno il Bando “Città che legge”, emanato dal Cepell (Ministero per i Beni Culturali). La mattinata sarà introdotta dall’assessore Jonathan Papamarenghi e da Graziano Villaggi, responsabile del Servizio Biblioteche. L’incontro sarà moderato da Gabriela Zucchini di Equilibri, con la partecipazione di Eros Miari di Equilibri e dell’illustratore Fabrizio Quartieri.