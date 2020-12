Premio Gemelli, tra i migliori studenti della Cattolica anche due del campus piacentino

Nel pomeriggio di lunedì 14 dicembre, alle ore 18, in diretta sui social @Unicatt e @AssNecchi, si terrà la cerimonia di premiazione della 60esima edizione del “Premio Gemelli, i migliori del 2019”, riconoscimento che premia i più brillanti laureati di ciascuna facoltà dell’Università Cattolica.

Il Premio istituito nel 1960 in memoria di Padre Gemelli, continua, anno dopo anno, a promuovere il merito e l’impegno dei migliori laureati dell’ateneo. Intervengono nella diretta online: Franco Anelli, Rettore dell’Università Cattolica del Sacro Cuore; Filippo Crea, professore ordinario, Direttore Unità Operativa Complessa di Cardiologia Policlinico Gemelli di Roma; fra Renato Delbono, Assistente Spirituale Nazionale Alumni Cattolica – Associazione Necchi; Matteo Marzotto, Presidente FAS International e Dondup e Antonella Sciarrone Alibrandi, Presidente Alumni Cattolica – Associazione Necchi. Conduce: Marta Cagnola, Giornalista Radio 24.

Fra i neodottori che quest’anno ricevono il premio, anche due laureati del campus piacentino:

Francesco Taricco (Laurea in Scienze e Tecnologie Alimentari) laureatosi con 110/110e Lode il 9 ottobre 2019 con la professoressa Annalisa Rebecchi con una tesi dal titolo “Inibizione di muffe su prodotti da forno attraverso l’utilizzo di batteri propionici”.

Gianmarco Boschi (Laurea in Gestione D’Azienda) laureatosi con 110/110 e Lode il 21 ottobre 2019 con il professore Francesco Timpano con una tesi dal titolo “Policies for Industry 4.0 and Big Data: Digitalization of Production Processes and Business Model Change. Case Study of Competence Center ‘BI-REX’”