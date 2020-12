“Preoccupazione per impennata contagi”. Tutta Italia zona rossa nei festivi e prefestivi

“Tra i nostri esperti c’è forte preoccupazione che nel periodo natalizio la curva dei contagi possa subire un’impennata”. Lo ribadisce il premier Giuseppe Conte durante l’attesa conferenza stampa per presentare il nuovo decreto legge che formalizza nuove limitazioni agli spostamenti, in vista delle festività natalizie.

IL CALENDARIO DELLE FESTE (colori e divieti)

21 dicembre (giallo)

22 dicembre

23 dicembre

24 dicembre (rosso)

25 dicembre

26 dicembre

27 dicembre

28 dicembre (arancione)

29 dicembre

30 dicembre

31 dicembre (rosso)

1 gennaio

2 gennaio

3 gennaio

4 gennaio (arancione)

5 gennaio (rosso)

6 gennaio

L’Italia sarà zona rossa dalla vigilia alla Befana, con alcune ‘finestre’ arancioni. Saranno giorni da lockdown il 24, 25, 26, 27, 31 dicembre 2020 e 1, 2, 3, 5 e 6 gennaio 2021, mentre sono da lockdown più soft quattro giornate ‘arancioni’, ossia il 28, 29, 30 dicembre 2020 e 4 gennaio 2021.

Foto 3 di 5









Resta il coprifuoco alle 22, con il massimo due persone non conviventi a visita, escludendo dal conteggio gli ‘under 14’. “Abbiamo deciso di garantire un minimo di socialità – ha detto Conte – che si addice al periodo”. In questi dieci giorni restano chiusi i negozi, i bar e i ristoranti con il divieto di uscire da casa propria se non per motivi di lavoro e salute. Nei giorni ‘arancioni’ ci si potrà spostare tra piccoli comuni sotto i 5000 abitanti e i negozi potranno lavorare.

Il premier inoltre annuncia nuovi ristori per le attività che saranno più colpite da queste nuove limitazioni: 645 milioni euro per bar e ristoranti.

Altro punto fermo il 27 dicembre, quando anche in Italia, come in altri paesi d’Europa, si inizieranno le somministrazioni di vaccini.