Prima l’assalto al centro auto, poi l’inseguimento e la fuga a piedi all’Infrangibile. Quattro fermati

Prima l’assalto al centro auto, poi l’inseguimento e la fuga a piedi all’Infrangibile. Quattro i fermati dalla polizia di Piacenza nella tarda serata del 30 novembre.

La prima chiamata arriva alle 22 e 30: viene segnalato un furto in atto alla ditta Norauto di via Emilia Parmense. I primi ad arrivare sul posto sono gli agenti della Digos, che avvistano due auto sospette all’interno del cortile. I malviventi – a quanto pare 8 in tutto – salgono a bordo di una delle due, una Fiat Stilo, e tentano la fuga con una manovra azzardata, spingendo la cancellata contro l’auto della Digos. Qui inizia l’inseguimento lungo via Cremona, via Diete di Roncaglia e via XXI Aprile, fino ad arrivare all’Infrangibile.

Nel frattempo sono state allertate anche le volanti e le pattuglie del reparto prevenzione crimine di Reggio Emilia, già impegnati in quella che doveva essere una serata di lavoro dedicata ai controlli anticovid.

Foto 2 di 2



La Fiat Stilo, tallonata dalla Digos, si infila nel dedalo di strade dell’Infrangibile, prima di essere abbandonata in via Danelli. Qui gli 8 malviventi si separano, sparpagliandosi nei giardini delle vie vicine. Inizia quindi una ricerca capillare, numero civico per numero civico, supportata anche da una pattuglia di carabinieri, fino a quando 4 uomini non vengono individuati e fermati in un cortile di via Broni.

Foto 2 di 2



Sono stati portati in Questura e la loro posizione è, al momento, al vaglio. A bordo dell’auto abbandonata nel cortile della ditta in via Emilia Parmense è stata ritrovata la cassaforte del centro auto, mentre all’interno della Fiat Stilo utilizzata per la fuga è stato trovato un palanchino di ferro e doppie targhe.

IN AGGIORNAMENTO