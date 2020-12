Processo Levante, l’Arma dei carabinieri si costituisce parte civile. La richiesta è stata avanzata Andrea Cecchieri dell’Avvocatura di Stato di Bologna, nel corso della prima udienza del processo di Angelo Esposito.

L’appuntato della Levante è l’unico ad aver chiesto, a differenza degli altri colleghi finiti agli arresti in seguito all’indagine del luglio scorso, il rito ordinario e non quello abbreviato. L’udienza è stata aggiornata al 28 gennaio 2021.

La richiesta di costituzione di parte civile dell’Arma è stata avanzata oggi, e non in occasione dell’avvio del procedimento con rito abbreviato scelto dagli altri protagonisti della vicenda, perché solo nella giornata del 16 dicembre è arrivato il via libera dalla presidenza del consiglio, necessaria per procedere.

La costituzione è stata motivata dal “danno di immagine conseguente alle condotte di dipendenti dell’Arma che, con il loro agire, hanno pregiudicato il prestigio, l’onore e il decoro e l’immagine dell’Arma”.

In apertura dell’udienza, inoltre, è stato ammesso come responsabile civile il ministero dell’Interno, che sarà così chiamato a risarcire i danni in caso di condanna.