“Professionisti eccezionali e di grande umanità, a Piacenza sanità di cui andare fieri”

Riceviamo e pubblichiamo volentieri questa lettera, inviata anche alla direzione dell’Ausl di Piacenza e al ministro della Salute Roberto Speranza.

I firmatari sono i 3 figli di un’anziana coppia che ha dovuto ricorrere, negli ultimi anni e anche recentemente durante il Covid, a cure sanitarie. A tutti gli operatori, dai medici, agli infermieri e agli oss, viene rivolto un elogio per la professionalità e alla umanità dimostrata nel prendersi cura di ‘due “vecchietti” con ancora molta voglia di vivere’.

Gentile Direttore,

vorremmo raccontarle una storia di buona sanità che sicuramente non sarà unica ma che crediamo meriti di essere riportata.

Pochi giorni prima del ferragosto di quattro anni fa nostro papà, allora 83enne, ha improvvisamente avuto bisogno di un

difficile intervento chirurgico presso l’Ospedale “Guglielmo da Saliceto”, a cui sono seguiti due mesi di degenza per gravi

complicazioni legate anche all’età.

In questo arco di tempo siamo stati affidati alle cure della Chirurgia Generale (tra cui l’eccezionale compianto Dott. Maurizio Celoni, che pur in un periodo critico come il mese di agosto ha coordinato e portato a termine con successo un intervento urgente, lungo e complesso), dell’Anestesia, della Rianimazione, della UTIC ed infine dell’Ospedale di Bobbio.

In questi difficili momenti abbiamo avuto modo di conoscere ed apprezzare lo straordinario lavoro, la notevole

professionalità e competenza e l’eccezionale carica umana di tutti questi Reparti e Strutture che, senza perdersi d’animo

anche quando le circostanze lasciavano temere il peggio, hanno sempre lavorato con un impegno ed una determinazione

quasi “testardi” ma alla fine vincenti: il papà è riuscito a tornare a casa e, dopo poco, a riprendere la sua vita di sempre e per questo regalo non potremo mai ringraziare abbastanza.

Ma questo comportamento eccezionale e queste qualità non comuni le abbiamo puntualmente ritrovate lo scorso aprile in

piena crisi Covid quando nostra mamma 81enne è stata ricoverata in Chirurgia Vascolare per una ischemia acuta, e lo scorso

settembre quando il papà è stato affidato nuovamente alle cure dell’UTIC e della Cardiologia per una nuova crisi cardiaca.

Le scriviamo quindi per dirle che nella nostra ASL abbiamo Ospedali e Reparti di cui andare fieri, perché oltre alla certezza di trovare eccezionale professionalità a tutti i livelli sappiamo che troveremo sempre anche donne e uomini di grande sensibilità e disponibilità, doti che a nostro avviso “curano” i pazienti meglio di molti farmaci.

Vorremmo quindi ringraziare il Dott. Federico Mosso ed il suo staff per l’intervento chirurgico che ha risolto l’ischemia della mamma, il Dott. Francesco Passerini che ha coraggiosamente eseguito due angioplastiche al papà, il Dott. Stefano Ferraro che anche questa volta come quattro anni fa ha tenacemente seguito il papà in UTIC, e tutto il personale medico tra cui un giovane e promettente cardiologo di cui non sappiamo il nome ma che sicuramente si riconoscerà.

Un grazie di cuore va anche al personale infermieristico e alle OSS, che con amorevole attenzione si sono prodigati con cure e premure straordinarie.

Sappiamo bene che, come sempre, i risultati positivi sono frutto di un impegno di squadra in cui spesso il lavoro di alcuni non è visibile all’esterno e quindi vogliamo per Suo tramite ringraziare per la loro intensa collaborazione anche i medici della Pneumologia e della Nefrologia, così come tutte le altre figure professionali che non conosciamo ma che hanno dedicato le loro energie e le loro attenzioni a due “vecchietti” con ancora molta voglia di vivere.

Vogliamo infine ringraziare tutta, ma proprio tutta, l’Equipe dell’Ospedale di Bobbio, nostra piccola ma eccellente realtà che ha aiutato la mamma ed il papà a terminare la convalescenza: in tutti i Reparti (Medicina, Degenza, PPI, Day Service,

Nefrologia e Dialisi, Radiologia, Ambulatori) ogni paziente riceve cure, affetto ed attenzioni come “uno di famiglia”; un elogio speciale e sincero va al Dott. Antonio Manucra, medico dal cuore d’oro che esercita la professione per la “sua” gente di montagna con tutta la passione possibile.

A tutti quanti mandiamo un grosso abbraccio con infinita gratitudine.

Silvia, Mauro e Paolo

figli di Luciana Nicora e Guido Olivieri