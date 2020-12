Proteste per i disagi sulle strade. Il sindaco “Tutti i mezzi del Comune al lavoro da domenica sera”

E’ il presidente dell’Automobile Club di Piacenza Michele Rosato a fare da portavoce alle “tantissime proteste giunte al club di come sia stata gestita nella notte e nella giornata del 28 dicembre la viabilità e la pulizia delle strade dalla neve”.

Rosato ha scritto al sindaco Patrizia Barbieri per segnalare le problematiche di viabilità a seguito dell’abbondante nevicata caduta nelle ultime ore. “Strade che attraversano non solo il centro ma anche le zone ad alta densità abitativa – scrive Rosato – oltre che residenze di uffici pubblici ai quali i cittadini devono potere accedere con la totale tranquillità senza trovarsi imbrigliati in lunghissime ed estenuanti code dovute ad incidenti automobilistici o cadute di grossi rami da alberi non curati o, peggio ancora, di neve ghiacciata”.

“Con il dovuto rispetto e conscio di quanto sia alto il suo personale impegno nel governo della città – prosegue – le chiedo cortesemente di intervenire affinché tutti gli organi comunali competenti e responsabili siano, per l’avvenire, attenti e pronti nel disporre con urgenza quanto necessario perché la circolazione, sia pure con le difficoltà che una nevicata può arrecare, possa essere assicurata tempestivamente”.

IL SINDACO “TUTTI I MEZZI AL LAVORO DA IERI SERA” – Il sindaco Barbieri risponde alle critiche intervendo con un post su Facebook: “73 mezzi, tra lame e spargisale, sono al lavoro dalle 22 di ieri sera, ininterrottamente – scrive -. Sono tutti i mezzi di cui dispone il Comune di Piacenza. Dalle 4 di questa mattina ricevo report e screenshot che mi dicono dove si trovano i 73 mezzi e quante volte sono passati nelle strade principali e secondarie. E’ un lavoro complesso che viene svolto in modo meticoloso e che coinvolge più di 100 addetti che stanno operando senza sosta (e che ringrazio)”.

“Nel frattempo stiamo intervenendo su tutte le situazioni pericolose che si sono verificate (alberi e rami caduti, incidenti, problemi di viabilità, soccorsi). Condivido con voi queste informazioni perché a volte leggo opinioni espresse senza conoscere come funzionano le cose”.

LA NOTA DEL COMUNE – A fronte di condizioni meteo particolarmente avverse e di una nevicata di straordinaria intensità, è stato massiccio e tempestivo l’intervento per lo sgombero delle strade messo in atto dall’Amministrazione comunale. Dopo l’attività di salatura preventiva all’evento nevoso effettuata nella serata di domenica sulla viabilità principale, già dalle 4 di lunedì 28, i mezzi sono stati posizionati e hanno iniziato a lavorare, prima operando sulle strade principali e nelle frazioni e in seguito intervenendo sulle vie secondarie. Per tutta la giornata, tra spargisale e spazzaneve con lame di diversa grandezza, tutti i 73 messi sono stati i mezzi impiegati, un numero consistente anche in considerazione che una città metropolitana come Milano ha utilizzato 200 mezzi.

Dal momento dell’attivazione del piano, e a seconda delle aree interessate, i mezzi coinvolti hanno effettuato passaggi, a volte ripetuti, su tutto il territorio comunale: percorsi primari, strade urbane, centro storico e frazioni compresi i collegamenti. In aggiunta, su indicazione della Prefettura, è stata attuata la procedura di emergenza per la chiusura dei tratti autostradali, con lo sgombero dei parcheggi di Piacenza Expo e della zona logistica Ikea. Per quanto riguarda i marciapiedi, gli interventi di rimozione sono stati previsti al termine delle precipitazioni nevose. Il piano neve sta procedendo, con la previsione anche dello spargimento del sale in previsione delle ore notturne al fine di evitare lo slittamento causato dal giaccio in alcune zone.