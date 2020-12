Qualità della vita in tempi di covid, Piacenza sale al 24esimo posto. Bene la cultura, male la salute

Qualità della vita in tempi di covid: nella classifica 2020 de “Il Sole 24 Ore” Piacenza fa un balzo in avanti di venti posizioni rispetto al 2019, posizionandosi 24esima.

Nonostante il forte impatto della pandemia, infatti, la nostra città beneficia dell’effetto positivo generato da Bologna, quest’anno prima in classifica, che – come sottolinea il quotidiano economico – “traina un po’ tutte le province dell’Emilia Romagna, di cui ben cinque su nove si incontrano tra le prime venti: oltre a Bologna, Parma (8ª), Forlì Cesena (14ª), Modena (15ª) e Reggio Emilia (17ª)”.

Un risultato quasi agli antipodi rispetto all’analogo studio realizzato da “Italia Oggi”, pubblicato a fine novembre: in quel caso il fattore covid aveva pesato in maniera significativa, facendo scivolare Piacenza al 73esimo posto tra le città italiane in cui si vive meglio (l’anno prima era 32esima).

Tornando all’indagine de “Il Sole 24 Ore”, quest’anno “l’obiettivo – che analizza 90 indicatori, per la maggior parte (circa 60) aggiornati al 2020 in base agli ultimi dati disponibili – è raccontare come la pandemia da coronavirus ha impattato in modo differente sui territori. Per misurare l’emergenza sanitaria in corso, innanzitutto, è stato inserito tra i parametri l’indice dei casi covid rilevati ogni mille abitanti, l’unico indice che è stato pesato maggiormente (in pratica, se ogni parametro vale 1/90°, i punti di questa classifica valgono doppio sulla media totale) per testimoniare come la diffusione dei contagi ha esercitato una pressione differente sui sistemi sanitari, sulle vite e sulla quotidianità delle persone”.

Le aree tematiche di analisi, tuttavia, rimangono invariate: Ricchezza e consumi; Demografia e salute; Affari e lavoro; Ambiente e servizi; Giustizia e sicurezza; Cultura e tempo libero.

Nel dettaglio, Piacenza si colloca al 21esimo posto per cultura e tempo libero; 24esimo posto per ricchezza e consumi; 26esima per ambiente e servizi; 30esima in affari e lavoro; 42esima per giustizia e sicurezza; e 102esima in demografia e salute.