Reading teatrale dedicato a Antonello da Messina, diretta streaming

Sabato 5 dicembre, nona giornata degli eventi in streaming collegati all’Ostensione dell’Ecce Homo organizzata dalla Banca di Piacenza, con il reading teatrale (ore 18 a Palazzo Galli) ispirato alla vita e alle opere di Antonello da Messina, di e con Mino Manni.

L’attore piacentino – sulle note delle musiche di Claudio Monterverdi, interpretate da Alessia Rosini al violino ed Elena Castagnola al violoncello e voce – leggerà brani sull’artista quattrocentesco tratti da celebri testi e autori. A cominciare da “Le vite” di Giorgio Vasari, che nel ‘500 espresse giudizi lusinghieri sulla pittura di Antonello, cosa per nulla scontata visto che gli elogi erano spesso riservati ai soli toscani, per non dire fiorentini. Un altro spunto ispiratore dello spettacolo di Manni, alcuni passi di Leonardo Sciascia dove si parla di opere di Antonello: la Madonna dell’Annunziata di Palermo e un autoritratto conservato al museo di Cefalù. Il reading proseguirà con l’adattamento di scritti di Giovanni Testori sull’Ecce Homo e del brano del Vangelo nel quale Pilato interroga Gesù, pronunciando poi la famosa frase che dà il titolo al capolavoro dell’Opera Pia Alberoni esposto in questi giorni a Palazzo Galli.

