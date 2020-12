Reale Mutua muro invalicabile per Assigeco Piacenza (88-54)

La trasferta di Torino si conferma dura come nelle attese della vigilia per l’Assigeco Piacenza, che sbatte contro il muro della Reale Mutua, una delle squadre più attrezzate del girone. 88-54 il finale per i padroni di casa, che hanno preso subito il controllo delle operazioni, complice anche un 2/14 al tiro dei biancorossoblu nel periodo di apertura. Giusto il tempo per metabolizzare questo ko e l’Assigeco tornerà in campo martedì (palla a due alle 18) contro l’Urania Milano.

LA CRONACA – Torino parte forte e dopo un paio di tiri sbagliati dall’Assigeco si porta sul 5-0 al 3’. Carberry e una super tripla di Cesana riportano il punteggio in parità al 4’, ma Torino trova un paio di canestri pesanti ed è Toscano a siglare il 13-8 al 7’. Ancora Toscano con il tiro pesante scava il solco del 20-8 al 9’. Il secondo periodo inizia con un guizzo di Carberry, Massone appoggia due punti al vetro, ma una difesa troppo soft consente a Torino un margine di tranquillità sul 25-12 del 13’. Si sblocca anche capitan Formenti con un jumper dalla media, ma è un 2/2 dalla lunetta di Campani a scrivere il 32-19 del 15’. McDuffie rientra e segna con il fallo di Campani, ma poi commette il terzo fallo (antisportivo) da terra dopo un errore al tiro: Torino capitalizza e vola sul 42-22 al 18’. Il terzo periodo inizia con un 14-0 che, di fatto, chiude la partita. Sul finire del quarto, coach Salieri inserisce Gajic e Voltolini e il primo lo ripaga con 5 punti di fila che ricuciono leggermente il gap al 28’. L’ultimo quarto serve da esperienza per i più giovani del roster (esordio anche per Stipe Jelic e Nicola Perotti), con un pensiero alla partita di martedì al PalaBanca contro l’Urania.

MOMENTO CHIAVE – Il primo quarto in cui l’Assigeco non ha avuto il conforto delle percentuali al tiro e il 14-0 di inizio terzo periodo che ha chiuso ogni discorso.

PROTAGONISTI BIANCOROSSOBLU – 12 punti per Tobin Carberry con 4/5 da due punti, 8 per Luca Cesana e Mrkis Mcduffie. 5 rimbalzi per Lorenzo Molinaro.

STATISTICHE BIANCOROSSOBLU – 4/21 dalla lunga distanza per l’Assigeco Piacenza, che ha catturato anche 32 rimbalzi contro i 42 dei padroni di casa. 16 le palle perse per i biancorossoblu

IL DOPO PARTITA – “Sapevamo di aver di fronte una delle corazzate del campionato – ha detto coach Stefano Salieri – e per questo motivo abbiamo provato a mischiare un po’ le carte con qualche giro di difesa a zona. Qualche spunto si è visto e sono contento per come i più giovani hanno affrontato l’ultimo quarto e mezzo: per noi queste partite fanno parte anche di un percorso di crescita che deve portare i ragazzi a giocare minuti importanti quando gli avversari saranno più alla nostra portata. Ora martedì ci attende una gara, contro Milano, che per noi si preannuncia delicata e che vogliamo affrontare nel migliore dei modi”.

REALE MUTUA TORINO-ASSIGECO PIACENZA 88-54

(20-8, 26-16, 25-17, 17-13)

TORINO: Clark 12, Alibegovic 16, Pagani, Penna 3, Cappelletti 8, Campani 7, Pinkins 15, Toscano 9, Ferro, Origlia 2, Mortarino, Diop 16. All. Cavina

PIACENZA: Voltolini 2, Perotti, Poggi 2, Molinaro 7, Formenti 2, Carberry 12, McDuffie 8, Gajic 5, Massone 4, Guariglia 4, Cesana 8, Jelic. All. Salieri