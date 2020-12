“Responsabile di altri 17 incendi”, in carcere il piromane arrestato nei giorni scorsi

In carcere il piromane arrestato dalla polizia di Piacenza il 6 novembre scorso.

Secondo le indagini coordinate dalla Procura e condotte dalla squadra mobile, sarebbe responsabile di altri 17 incendi appiccati in città tra marzo e novembre. Tra questi, figura anche quello che ha interessato l’area della stazione il 19 luglio. Il 6 novembre l’uomo, un operaio tunisino di 29 anni, era stato arrestato in flagranza di reato: quel giorno fu appiccato un altro incendio nell’ex mercato ortofrutticolo e, grazie alla segnalazione di un cittadino che lo avrebbe visto uscire dall’area di via Colombo, il giovane venne fermato dalla polizia nei pressi della stazione.

Su di lui pendevano già diverse denunce per incendi e atti di vandalismo; ora, grazie agli accertamenti svolti dalla mobile, sia attraverso le immagini delle telecamere di sorveglianza, sia grazie al tracciamento del cellulare, è stato collegato ad altri 17 incendi. Il 29enne, ai domiciliari in attesa del processo per il primo arresto, è stato pertanto portato in carcere.