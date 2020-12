Rientra l’allerta smog a Piacenza, stop alle misure emergenziali

Il bollettino di controllo emesso stamani, 3 dicembre, da Arpae conferma la cessazione, a Piacenza, dell’emergenza legata al superamento dei valori limite di PM10, che aveva comportato l’attuazione di restrizioni aggiuntive da martedì 1° dicembre alla giornata odierna.

A comunicarlo l’Amministrazione Comunale in una nota. A partire da domani – si legge -, venerdì 4, torneranno in vigore le consuete limitazioni al traffico abitualmente attive dal lunedì al venerdì, dalle 8.30 alle 18.30, come previsto dal Piano aria integrato regionale. Sul sito del Comune è possibile consultare l’elenco completo delle misure di prevenzione e contrasto all’inquinamento atmosferico sul territorio comunale, in linea con il Pair della Regione Emilia Romagna (Piano aria integrato regionale).