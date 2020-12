Rifiuti, dal 3 dicembre anche a Besenzone plastica e barattolame si raccolgono insieme

Dal 3 dicembre nel Comune di Besenzone plastica e barattolame (alluminio e metalli) si raccoglieranno insieme.

“Differenziare i rifiuti – si legge in una nota di Iren – e aumentare la percentuale di raccolta differenziata è l’obiettivo del Comune di Besenzone che, seguendo le linee guida di Atersir, introduce una novità già condivisa da diverse amministrazioni della provincia di Piacenza”.

“Per informare la cittadinanza – continua il comunicato – Iren consegnerà le locandine all’Amministrazione Comunale che, nel rispetto delle norme anti-covid, le distribuirà nei luoghi strategici del territorio comunale. Il contenitore utilizzato per plastica e barattolame sarà indicato con specifico adesivo e vi potranno essere conferiti: bottiglie di plastica per bevande, flaconi dei prodotti per l’igiene personale e la pulizia della casa, borsine di plastica, pellicola per alimenti, tappi in plastica, vaschette in plastica o polistirolo per alimenti, piatti e bicchieri in plastica, lattine per le bevande e per l’olio, scatolette, tappi a vite e a corona, vaschette in alluminio per alimenti. Non andranno invece conferiti: giocattoli, posate in plastica, custodie per cd e dvd, imballaggi o contenitori pieni o molto sporchi (ad es. vasetto pieno di yogurt)”.

“A fianco a questa novità – specifica Iren -, per le altre frazioni il servizio di raccolta proseguirà con le modalità precedenti. Differenziare i rifiuti e permettere il loro riciclo e riuso è fondamentale per la diminuzione dei rifiuti stessi, nell’ottica di un’economia circolare e di un vivere quotidiano sostenibile”.

Per informazioni e segnalazioni è possibile contattare il Servizio Customer Care 800 212607 dal lunedì al venerdì ore 08.00-17.00 e il sabato 08.00-13.00 oppure ambiente.emilia@gruppoiren.it