Rinforzo in attacco per il Fiorenzuola, ecco Andrea Michelotto

Nuovo innesto per il Fiorenzuola, che comunica ufficialmente di aver sottoscritto l’accordo che la legherà alle prestazioni sportive di Andrea Michelotto fino al termine della stagione 2020/2021.

Classe ’93, nato a Teolo (Padova), Michelotto è un esterno offensivo/seconda punta che ha iniziato la stagione all’Union Feltre, in Serie D Girone C, dove ha totalizzato 10 presenze. Nello scorso campionato, con la maglia del Cartigliano aveva realizzato 12 reti in 27 presenze. In carriera ha disputato anche 3 stagioni con la maglia dell’A.C. Campodarsego, con 89 presenze e 15 goal per lui.