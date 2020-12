Riparte il “Mercato On The Road”: a domicilio i prodotti dei Contadini Resistenti

I Contadini Resistenti in collaborazione con Slow Food Piacenza hanno ripreso per il mese di dicembre il “Mercato On The Road”, le consegne a domicilio di tutti i prodotti del nostro territorio targati “Contadini Resistenti”.

“Un altro modo – spiegano -, oltre il Mercato della Terra, per arrivare a domicilio nel rispetto delle norme vigenti. Portiamo la spesa ai nostri clienti affezionati, agli amici e a coloro che sono curiosi di assaggiare i nostri prodotti.

Potrete ordinare da oggi 11 dicembre fino alle 13 di domenica 13. Riceverete la spesa mercoledì 16 dicembre.

Arriviamo in provincia con i nostri contadini corrieri e in città tramite ritiro in un punto fisso. Cosa ordinare? Pane fresco di giornata, focacce, farine, legumi, pasta, vino, miele, birra, malto, frutta, verdura, formaggi vaccini, formaggi di capra, carne bovina, spezie, condimenti, aglio, marmellate, patate di montagna e tanto altro. Tutto piacentino, biologico o comunque naturale e sicuramente genuino prodotto da aziende a conduzione familiare, dalla pianura alla montagna”.

Sulla pagina Facebook Contadini Resistenti è possibile trovare tutte le informazioni, dal listino di tutti i prodotti alle modalità utili per ordinare. Oppure è possibile visitare direttamente il sito web: www.contadiniresistenti.it