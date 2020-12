Ritorno alla normalità dopo il maltempo “Massima prudenza sulle strade”

Sta tornando alla normalità la situazione nel piacentino dopo le abbondanti nevicate che hanno interessato il territorio, dalle vallate al capoluogo, nelle giornate del 27 e 28 dicembre, con temperature sotto lo zero.

Il punto è stato fatto nel corso dell’ultima riunione del Centro Coordinamento Soccorsi, coordinato dal Prefetto di Piacenza Daniela Lupo. “Al momento – informano dalla Prefettura – non si registrano particolari criticità per la circolazione, nonostante il forte abbassamento delle temperature e la formazione di ghiaccio. Tempestivo l’intervento di Enel che, coadiuvato da personale dei Vigili del Fuoco, dei Volontari e delle Forze di Polizia, ha potuto affrontare e risolvere le situazioni segnalate dai Sindaci in seno al CCS e anche dai singoli utenti, raggiungendo anche le cosiddette “case sparse”. Incessante l’attività di controllo del territorio da parte di personale della Polizia di Stato, della Polizia Stradale e dell’Arma dei Carabinieri, anche nell’azione di supporto agli enti gestori e ai sindaci. Al momento non si registrano interruzioni della fornitura idrica”.

“In considerazione del ritorno alla normalità – proseguono -, pur in presenza di situazioni in corso di risoluzione da parte dei Comuni interessati, sentiti gli organi tecnici – Polizia Stradale, Vigili del Fuoco, Enti gestori delle strade, referente dell’Agenzia Regionale di protezione civile, Sindaci presenti e rappresentanti delle Forze di Polizia – si è convenuto di chiudere il CCS, mantenendo la pronta reperibilità di tutte le componenti, ferma restando la disponibilità a partecipare al tavolo che sarà allertato qualora dovessero pervenire segnalazioni da parte dei COC, ovvero dalle strutture operative che siano meritevoli di azioni complesse di coordinamento”.

Tutte le strutture sono pertanto allertate e tutte proseguono nell’azione di prevenzione e controllo sul territorio, ciò anche in considerazione dell’allerta meteo “gialla” diramata dalla Regione Emilia Romagna per criticità idrogeologica; a partire dalla mattinata di giovedì 31 dicembre è inoltre attesa una decisa flessione delle temperature minime, con valori attorno a -5 gradi sulle pianure occidentali e fino a -8 sui rilievi occidentali con gelate estese. Dalle ore serali nuvolosità in aumento con deboli precipitazioni sul settore centro-orientale, nevose a quote attorno ai 1000 metri.

Un invito agli utenti della strada a “osservare massima prudenza, anche nel rispetto delle disposizioni per il contenimento della diffusione del Covid 19”. Da giovedì 31 dicembre, tutto il territorio nazionale è zona rossa fino al 6 gennaio 2021, ad eccezione del 4 gennaio zona arancione.