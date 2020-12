“Rivergaro dedichi uno spazio pubblico alla levatrice Clelia Terzaghi”

La minoranza di Rivergaro ha depositato una mozione, a firma del Consigliere Michele Maschi (Noi per Rivergaro), per proporre di dedicare uno spazio pubblico a Clelia Terzaghi, la levatrice che nel secolo scorso ha aiutato con la sua professionalità a far nascere tanti e tante rivergaresi.

“A quell’epoca – ricorda Maschi – il rischio di mortalità infantile e materna era molto elevato. Pertanto era di fondamentale importanza la figura professionale della levatrice, che assisteva le madri prima, durante e dopo la nascita del proprio infante. L’arte maieutica in quei tempi veniva compiuta direttamente nelle case delle partorienti e, forse, per questo motivo il momento del parto era ancora più intimo rispetto ai nostri giorni. La levatrice, perciò, svolgendo l’importantissima funzione assistenziale in un momento molto delicato, diventava al tempo stesso una figura sociale di riferimento per la comunità”.

Il consigliere, ricordando che “sono tanti i cittadini e le cittadine rivergaresi venuti al mondo anche grazie all’assistenza di Clelia” e sono invece “pochi gli spazi pubblici intitolati alle donne”, con la mozione impegna l’Amministrazione “ad intraprendere il percorso necessario per ricordare Clelia Terzaghi, quale levatrice rivergarese, individuando nel territorio Comunale uno spazio pubblico da intitolare alla sua Persona”.